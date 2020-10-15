В ближайшие дни в Казахстане не ожидается существенное понижение температуры воздуха

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 15-17 октября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, циклон из районов Белого моря и связанные с ним атмосферные фронты принесут дожди и усиление ветра в западных и северных регионах Казахстана. Однако существенное понижение температуры воздуха не ожидается. В южной и восточной части страны с отрогом антициклона сохранится погода без осадков.

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