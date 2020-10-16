В Карагандинской области закрыли потребность в медицинских кадрах, обеспечив врачей жильем

Караганда. 15 октября. Kazakhstan Today - В Каркаралинском и Бухаржырауском районах Карагандинской области идет масштабное строительство жилья для очередников и медработников, передает Kazakhstan Today.

В Каркаралинске восстановили когда-то заброшенное общежитие - в нем будут жить 27 медицинских работников. Здание будет готово к введению в эксплуатацию в ближайшее время. Такой подход позволил закрыть потребность в медицинских кадрах - в город приехали молодые специалисты. По словам руководителя управления здравоохранения Ержана Нурлыбаева, квартиры уже распределены.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек отметил, что медики будут жить в комфортных условиях - квартиры уже оборудованы необходимой бытовой техникой и мебелью.

Я училась в резидентуре в столице, но каждый год приезжала в Каркаралинск на практику. Коллектив больницы очень хороший, да и знаю я уже многих пациентов. Поэтому, когда предложили приехать сюда работать, согласилась сразу. И мне дали здесь квартиру", - поделилась молодой специалист Актоты Нурпозылова.

Всего в этом году медработникам Карагандинской области будет предоставлено 120 квартир. В следующем году им запланировано выдать еще 400 служебных квартир.

В Бухаржырауском районе области также активно решается проблема нехватки жилья.

В частности, в поселке Ботакара строится новый микрорайон Жастар. По программе "Нурлы жер" здесь строится сразу девять двухэтажных арендных домов на 120 квартир. Ожидается, что ключи от нового жилья семьи получат до нового года.

После благоустройства это будет один из самых современных и уютных районов посёлка. 120 квартир здесь предназначены для семей из социально уязвимых слоёв населения. Планируем в декабре новосёлам выдать ключи", - сказал заместитель акима Бухаржырауского района Сапар Сатаев.

По его словам, обеспечение жильем как можно большего количества семей - одна из приоритетных задач местных районных властей на ближайшие годы. Поэтому аналогичные дома планируют строить по всему Бухаржыраускому району. Всего в районе в очереди на жильё стоят 938 человек. Также сейчас в центре возводится ещё один арендный дом на 36 квартир, а в селе Уштобе - на 54 многодетные семьи. Власти района планируют до конца года обеспечить квартирами 240 семей из числа очередников.

Аким области Женис Касымбек отметил хорошие темпы работ, но сделал особый акцент на качестве строительства.

Ему также понравилась идея по восстановлению брошенного в 90-е годы жилья. Так в Доскее восстанавливают пятиэтажку на 40 квартир. Закончить планируют в этом году.

Всего в посёлке девять домов, которые можно реанимировать. Аким области поручил продолжить работу по их восстановлению.

В Ботакаре выделены квартиры молодым специалистам Центральной районной больницы. Молодые медики, приехавшие сюда работать, уже получили крышу над головой - специально для них построили четырёхквартирный дом.

Квартира хорошая. Мне очень понравилась. Теперь мне здесь особенно приятно жить и работать", - отметил молодой акушер-гинеколог Зангар Естанпаев.

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