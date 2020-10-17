Система Orphus

Предложения жителей Жанаозена включат в предвыборную программу Nur Otan - Байбек

16.10.2020 14176
Жанаозен. 16 октября. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в ходе визита в Жанаозен рассмотрел проект городской предвыборной программы партии на ближайшие 5 лет, передает Kazakhstan Today.
 

В ходе праймериз от жителей города поступило более 100 предложений, в том числе по повышению уровня здравоохранения и образования, поддержке многодетных и малообеспеченных семей, строительству дорог и дворовых площадок, обеспечению питьевой водой и многое другое. Данные вопросы будут отражены при доработке программы", - написал первый зампред в Facebook

 
На встрече с коллективом Казахского газоперерабатывающего завода обсудили вопрос дальнейшей модернизации предприятия. 
 

Реализация проекта также отражена в городской предвыборной программе Nur Otan. В целом, для обеспечения занятости населения в городе планируется создать более 3 тысяч постоянных рабочих мест", - уточнил Байбек. 

 
Кроме того, Бауыржан Байбек провел прием граждан. 
 

Выслушал озвученные проблемы, поручил комитету партийного контроля и руководству филиала внимательно рассмотреть каждое обращение", - добавил он.

 
Ознакомиться с проектом предвыборной программы партии по городу Жанаозену можно на сайте primaries.kz.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая