Предложения жителей Жанаозена включат в предвыборную программу Nur Otan - Байбек

Жанаозен. 16 октября. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в ходе визита в Жанаозен рассмотрел проект городской предвыборной программы партии на ближайшие 5 лет, передает Kazakhstan Today.

В ходе праймериз от жителей города поступило более 100 предложений, в том числе по повышению уровня здравоохранения и образования, поддержке многодетных и малообеспеченных семей, строительству дорог и дворовых площадок, обеспечению питьевой водой и многое другое. Данные вопросы будут отражены при доработке программы", - написал первый зампред в Facebook .

На встрече с коллективом Казахского газоперерабатывающего завода обсудили вопрос дальнейшей модернизации предприятия.

Реализация проекта также отражена в городской предвыборной программе Nur Otan. В целом, для обеспечения занятости населения в городе планируется создать более 3 тысяч постоянных рабочих мест", - уточнил Байбек.

Кроме того, Бауыржан Байбек провел прием граждан.

Выслушал озвученные проблемы, поручил комитету партийного контроля и руководству филиала внимательно рассмотреть каждое обращение", - добавил он.

Ознакомиться с проектом предвыборной программы партии по городу Жанаозену можно на сайте primaries.kz.

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