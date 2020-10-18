Шесть граждан Кыргызстана пытались незаконно пересечь границу Казахстана

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - В Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили о пресечении попытки незаконного пересечения государственной границы, передает Kazakhstan Today.

15 октября 2020 года департаментом пограничной службы по Жамбылской области (пункт пропуска "Карасу") предотвращена попытка незаконного пересечения государственной границы РК. В ходе досмотра пограничным нарядом автомашины "Мерседес-Бенц" в салоне автомашины обнаружены шестеро граждан Кыргызской Республики, укрывшихся от паспортного контроля и пытавшихся пересечь границу без регистрации. Водитель автомашины и шестеро граждан Кыргызстана задержаны, возбуждено уголовное дело за попытку незаконного пересечения государственной границы Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В ведомстве отметили, что с начала года в условиях действующих карантинных ограничений это не первая попытка незаконного пересечения границы, которая пресечена военнослужащими Пограничной службы.

Учитывая складывающуюся обстановку пограничники усилили контрольные мероприятия на государственной границе с целью выявления нарушителей государственной границы.

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