В Атырауской области нашли возможное место захоронения Касым хана

Атырау. 19 октября. Kazakhstan Today - Уникальное захоронение было найдено в Атырауской области в городище Сарайшык, которое в свое время было столицей трех государств: Золотой Орды, Ногайской Орды, а затем и Казахского ханства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", археологи на основании исторических данных предположили, что это могло быть местом захоронения видного государственного деятеля - Касым хана.

По словам историков, Жангир хан Бокейханулы приезжал сюда в 1840 годах и отметил место, названного на тот момент "Ханской могилой". Но, к сожалению, позже это отметка исчезла. В 2019 году атырауские ученые обнаружили в российских архивах старинные чертежи Сарайшыка, на которых хорошо видна та самая ханская могила.

Исторические данные последних лет также полностью подтверждают захоронение Касым хана именно в Сарайшыке. Наша экспедиция относительно поисков захоронения хана оказалась плодотворной", - рассказал доктор исторических наук, профессор Абильсеит Мухтар.

Археологи обнаружили восьмиметровый фундамент кладбища, простирающийся к востоку от гробницы. Предстоят роботы по очищению фундамента еще на 8 метров к северу. Чтобы достать останки, не навредив целостности скелета, необходимо произвести перезахоронение кладбища, которое появилось над предполагаемой ханской гробницей гораздо позже. Разрешение на перенос более поздних захоронений было получено от местного имама и родственников, захороненных людей.

Историк Абильсеит Мухтар сообщил, что основные работы по очистке исторической территории начнутся в 2021 году.

В свою очередь аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов считает, что новость об обнаружении возможного места захоронения Касым хана во время празднования 750-летия Золотой Орды является знаковым событием. Аким области отметил, что при совместной работе с различными ведомствами этой работе будет оказана всестороння поддержка.

Ранее при археологических раскопках, проведенных специалистами историко-краеведческого музея Атырауской области на 3 курганах, расположенных в селе Миялы Кызылкогинского района, были обнаружены останки древнего человека.

30 сентября человеческие останки эпохи железа найдены в Западно-Казахстанской области.

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