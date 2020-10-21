Костанай. 20 октября. Kazakhstan Today - В Костанайской области всех детей на дистанционке обеспечили компьютерами, передает Kazakhstan Today.

Для организации дистанционного обучения учащимся области передано 12 458 единиц компьютерной техники на возвратной основе. На данный момент все школьники, обучающиеся в дистанционном формате, обеспечены компьютерной техникой как за счет родительских средств (50 тыс. компьютеров), так и за счет школьного фонда", - сообщила глава областного управления образования Зауре Байменова.

Как отметила спикер, в общей сложности за счет местного бюджета и средств резерва правительства произведен закуп 21 тыс. компьютеров на сумму 3,8 млрд тенге.

На сегодняшний день осуществлена поставка 8,5 тыс. комплектов компьютерной техники, до конца октября текущего года ожидается поставка еще 12 743 ноутбуков и планшетов, которые будут распределены во все 20 районов области.

Таким образом, показатель "количество учащихся на один компьютер" уменьшится с 7 учащихся до 4.

По состоянию на 14 октября на территории области функционируют 494 школы с контингентом 110 206 школьников. Для 22 тыс. (20%) школьников обучение организовано в штатном режиме. 63 тысячи детей, или 57%, обучаются в дистанционном формате с использованием образовательных платформ (Кунделік, MektepOnline).

В 157 школах (32%) по заявлению родителей функционируют дежурные группы для учащихся начальных классов с наполняемостью до 15 человек.

В таком формате обучаются 24 911 школьников, или каждый второй учащийся младших классов.

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