В Акмолинской области прошла международная научно-практическая конференция, посвященная 175-летию Абая

Кокшетау. 20 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области продолжается череда мероприятий, посвященных юбилею великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики региона, 20 октября состоялась международная научно-практическая онлайн-конференция "Личность Абая: национальная духовность и мировая цивилизация" с участием ученых и деятелей культуры ближнего и дальнего зарубежья, отечественных ученых-филологов, историков, философов, молодых исследователей, преподавателей ВУЗов и колледжей, учителей школ,

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился аким области Ермек Маржикпаев.

Наследие казахского поэта и философа Абая Кунанбаева является неотъемлемой частью сокровищницы мировой культуры, а его имя стоит в одном ряду с величайшими поэтами современности. Величие Абая не только в его произведениях, но и в том образе жизни, который он вел, в патриотизме, к которому он призывал народ. В нашей области с начала года в целях популяризации духовного наследия великого поэта проводится ряд значимых и содержательных мероприятий. На сегодня проведено множество разноформатных мероприятий - конференции, челледжи, конкурсы, выставки-лекции, литературные вечера, декады и многое другое", - отметил руководитель региона.

На конференции с содержательными докладами о наследии Абая и его вкладе в казахскую идентичность, духовно-нравственных ценностях поэта, его роли в мировой литературе выступили директор Института тюркского мира отдела международных отношений факультета политических наук Анкарского университета социальных наук Мерием Хаким, заведующая кафедрой языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза Женишкуль Хулхачиева, доцент Ошского государственного университета, директор школы-лицея "Жетиген" Кыялбек Акматов и другие.

В завершении конференции состоялись тематические секционные занятия.

Стоит отметить, что в Акмолинской области имя Абая носят свыше 150 улиц, школ, населенных пунктов. Недавно имя поэта было дано областной специализированной школе-интернату №3 для одаренных детей с казахским языком обучения.

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