На большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана 22 октября 2020 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием циклона с районов Скандинавии на большей части РК пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, местами ожидаются туман, гололед. Лишь на западе страны под влиянием северо-западного антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Павлодарской области, местами в Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, днем в Алматинской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанайской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер до 15-20 метров в секунду, местами ожидаются туман, гололед.

В Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Карагандинской, Акмолинской областях усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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