Кинотеатры Алматы повысили цены на билеты

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - В Алматы владельцы кинотеатров повысили цены на билеты, передает Kazakhstan Today.

В отдельных случаях их стоимость увеличилась на 30%. Предприниматели объясняют это тем, что кинозалы заполнены лишь на половину. Однако это не останавливает киноманов. И тут, скорее всего, сработал эффект длительного перерыва, сообщает Almaty.tv

При входе всех проверяют на температуру, есть дезинфекционные коврики. В каждом зале установлены санитайзеры, все сотрудники находятся в средствах защиты. Даже есть бактерицидные кварцевые лампы. Кроме того, была заменена система вентиляции. То, что цены на билеты в кино подорожают, было вполне ожидаемо. В среднем их стоимость подскочила на 20-30%. К примеру, если раньше вечерний сеанс стоил 2400, то теперь на 600 тенге дороже. Понять предпринимателей можно. Режим ЧП нанес серьезный удар по их бизнесу, а устраивать аншлаги пока запрещается", - заявила руководитель отдела управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Ауэзовского района Салтанат Бупежанова.

Мы собирали петицию, чтобы весь народ нас сплоченно поддержал, чтобы мы побыстрее открылись. И для наших гостей, и самое главное, чтобы работникам, которые долгое время не смогли зарабатывать", – говорит директор кинотеатра Алиби Шарипов.

Пока в прокате много отечественных фильмов, а с этого четверга начнут крутить зарубежные кинохиты. Многие с нетерпением ждут долгожданных премьер.

Радость от открытия кинотеатров может продлиться недолго, предупреждают санэпидемиологи. Если санитарные правила не будут соблюдаться, то, как говорится, "кина не будет". А владельцам кинотеатров придётся ещё и раскошелиться на крупный штраф, говорится в сюжете.

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