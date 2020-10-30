Казахстанцы могут помочь в организации поиска соотечественников, без вести пропавших в годы Второй мировой войны

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Общественное объединение Atamnyn Amanaty производит сбор денежных средств для осуществления деятельности по поиску казахстанских солдат, пропавших без вести в годы войны и увековечивания их памяти для будущих поколений, передает Kazakhstan Today.

Общественное объединение Atamnyn Amanaty образовано в мае 2019 года. Целью организации является поиск и установление мест захоронений казахстанских солдат, которые пропали без вести в годы Второй мировой войны. За полтора года деятельности организации был создан сайт www.ata-amanaty.kz. На него поступило порядка 3000 заявок от родственников бойцов. Места захоронения более 600 казахстанских солдат были установлены поисковиками общественного объединения Atamnyn Amanaty.

С мая прошлого года по октябрь 2020 года Atamnyn Amanaty организованы передача останков родным бойцов, траурный марш и церемония захоронения пяти казахстанских солдат. Их останки были найдены в России и Украине", - сообщили в объединении.

В сентябре этого года Atamnyn Amanaty были организованы полевые поисковые работы в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области. Были найдены останки 17 солдат. Они являются уроженцами России, Беларуси, Украины и Татарстана. В данный момент ведутся работы по поиску родных бойцов.

Также объединение занимается общественной деятельностью. В 2020 году ОО Atamnyn Amanaty стало координатором международной акции "Сад памяти" в РК, в рамках которой "КИОР "Рухани жангыру" при поддержке акимата Нур-Султана, высажены 75 саженцев на территории Ботанического сада в Нур-Султане.

Общественное объединение "Atamnyn Amanaty" является некоммерческой неправительственной организацией и осуществляет свою деятельность только на пожертвования спонсоров, меценатов и простых граждан. В связи с тем что объемы работы с каждым днем увеличиваются, количество заявок растет, необходима финансовая помощь. Она будет направлена на продолжение поисков пропавших без вести казахстанских солдат и увековечивание их памяти для будущих поколений. Наши реквизиты:

БИН 190540006451 ИИК: KZ 646018821000141871 АО "Народный банк Казахстана" Kaspi Gold: 5169 4971 6642 3214. Все, у кого есть пропавшие без вести на войне родные могут обратиться в ОО AtamnynAmanaty по следующим номерам: +7 776 828 45 35 и +7 776 828 45 34 или оставить заявку на сайте www.ata-amanaty.kz . Почта: ata.amanaty@gmail.com", - говорится в сообщении.

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