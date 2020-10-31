На большей части Казахстана в пятницу ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана в пятницу, 30 октября ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большую часть РК будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке и востоке страны под влиянием ложбины уходящего циклона местами пройдут осадки в виде дождя и снег. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на востоке - с низовой метелью. На севере и востоке РК местами ожидается гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман, гололед, ночью - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, днем в Туркестанской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Мангистауской области с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской, Карагандинской, ночью в Алматинской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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