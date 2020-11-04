В столичном акимате назвали недействительным проект правил отлова животных, размещенный на портале "Открытые НПА"

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - В акимате Нур-Султана рассказали, что руководитель управления контроля и качества городской среды получил выговор за ненадлежащий контроль в сфере защиты животных, передает Kazakhstan Today.

За отсутствие должного контроля по вопросам разработки и принятия правовых актов в сфере защиты животных получил выговор руководитель управления контроля и качества городской среды Нур-Султана Даулет Доскулов", - сообщает пресс-служба акима Нур-Султана.

В ведомстве проинформировали, что " документ , который был опубликован на портале "Открытые НПА", где говорилось об ужесточении отлова, является недействительным".

Вопрос ужесточения правил содержания и отлова безнадзорных животных акиматом города не рассматривается", - заверили в акимате.

По итогам принятия закона "Об ответственном отношении с животными", в его реализацию будут приняты правовые акты с учетом мнения представителей зоозащитных организаций, отметили в ведомстве.





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