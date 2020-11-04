В столичном акимате назвали недействительным проект правил отлова животных, размещенный на портале "Открытые НПА"

За отсутствие должного контроля по вопросам разработки и принятия правовых актов в сфере защиты животных получил выговор руководитель управления контроля и качества городской среды Нур-Султана Даулет Доскулов", - сообщает пресс-служба акима Нур-Султана.
В ведомстве проинформировали, что "документ, который был опубликован на портале "Открытые НПА", где говорилось об ужесточении отлова, является недействительным".
Вопрос ужесточения правил содержания и отлова безнадзорных животных акиматом города не рассматривается", - заверили в акимате.
По итогам принятия закона "Об ответственном отношении с животными", в его реализацию будут приняты правовые акты с учетом мнения представителей зоозащитных организаций, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что зоозащитники Нур-Султана забили тревогу, узнав, что на портале egov.kz в разделе "Открытые НПА" для обсуждения опубликован проект правил отлова и уничтожения бродячих и безнадзорных собак и кошек в Нур-Султане, в котором предлагается сократить срок содержания животных в питомнике с 60 до 14 дней, а после попросту их уничтожить.
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