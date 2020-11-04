Зоозащитники бьют тревогу: в столице планируют до 14 дней сократить жизнь бродячих животных

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - Жители Нур-Султана с удивлением узнали о готовящихся изменениях в Правила отлова и уничтожения бродячих и безнадзорных собак и кошек. В проекте правил , которые сейчас опубликованы для обсуждения на портале egov.kz в разделе "Открытые НПА", предлагается сократить срок содержания животных в питомнике с 60 до 14 дней, а после попросту их уничтожить, передает корреспондент агентства.

Тревогу забила директор частного фонда защиты животных " СтопОтлов " Юлия Педченко. По ее словам, о планах по изменению правил никто не знал. Информация появилась на одном из новостных порталов и побудила зоозащитников к поиску первоисточника. Как оказалось, документ был " спрятан " среди сотен других.

В статье говорилось, что в столице планируется сокращение срока содержания отловленных собак и кошек с 60 до 14 дней и по их истечению им грозит усыпление. Данная новость взбудоражила общественность и зоозащиту, так как об изменении правил отлова не знал никто. Действующие правила отлова не содержат понятия "усыпление" вообще и основываются на содержании в течение 60 дней животных в изоляторе с последующей передачей третьим лицам", - сказала Юлия Педченко.

Она отметила, что на данный момент всех животных в изоляторе курирует ЧФ "СтопОтлов", финансируемый неравнодушными горожанами.

Принятие новых правил означает для нас утилизацию всех животных, содержащихся сейчас в изоляторе и последующее планомерное их усыпление. Мы обратились к руководителю ГУ "Управление контроля и качества городской среды" Даулету Доскулову за комментариями по этой статье. С его слов, инициаторами внесения изменений в Правила отлова и уничтожения были депутаты маслихата города Мирас Шекенов и Каракат Абден еще несколько месяцев назад. С его слов, 1,5 недели назад в управление была передана некая "бумага" от маслихата и указание разработать новые правила отлова, что и сделал сотрудник данного управления. Со слов Доскулова, сотрудник отдела ветеринарии без его ведома разработал эти правила и уже разместил на портале egov.kz для публичного обсуждения. После начала шумихи в сети "Мирас" Шекенов от своей причастности к данной инициативе отказался публично. Доскулов после начала шумихи поспешил сказать, что новые правила не будут приняты, что управление работает эффективно с зоозащитой, мол, сохраняйте спокойствие. Тем не менее, в разрез с его фразой проект новых правил отлова и уничтожения на сайте egov.kz мы нашли. Он был буквально спрятан, не содержал названия, в общем списке НПА за 2 ноября 2020 года найти его было достаточно трудно. Вместо названия была указана просто цифра "1", - прокомментировала зоозащитница.

Она отметила, что, несмотря на то, что проект правил размещен для публичного обсуждения, об этом не было объявлено в открытых источниках.

Не было оглашено, что он размещен и ожидает публичного обсуждения. Кроме всего прочего, он был скрыт так, чтобы публичное обсуждение было проведено "для галочки". Там же, в списке документов, размещен проект постановления акима Кульгинова об аннуляции Правил отлова от 2015 года и внесения изменений в них от 2017 года и принятие новых правил. Скрины мы все сделали", - подчеркнула Юлия Педченко.

По ее словам, на данный момент модераторами были вообще скрыты все комментарии, оставленные ранее под этим проектом, к их просмотру у всех посетителей ограничен доступ.

Налицо лоббирование интересов акимата и уничтожение наших прав. Ознакомившись с проектом новых правил, могу четко сказать, что они лоббируют целиком и полностью интересы службы отлова "Астана Ветсервис", лишают прав владельцев животных, не имеют ничего общего с гуманностью и создают почву для процветания коррупции. Эти правила, по которым хотят легализовать убийство бездомных животных, хотят принять вразрез с мнением общественности, чтобы легализовать жестокость", - считает зоозащитница.

Она напомнила, что в своем недавнем выступлении на встрече с членами Национального совета общественного доверия, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году "мы были свидетелями резонансных фактов варварского, иначе не скажешь, отношения людей к окружающей среде и животным". Глава государства также сказал, что в мировом экологическом антирейтинге Казахстан, к сожалению, занимает лидирующие позиции.

На данный момент налицо наплевательское отношение к поручению президента идти по пути гуманизации по отношению к братьям нашим меньшим , лоббирование интересов акимата и подведомственных организаций, преступные действия по отношению к общественности", - резюмировала Юлия Педченко.

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