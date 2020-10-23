В Казахстане нет ни одного региона, не имеющего экологические проблемы - Токаев

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - В ходе заседания Национального совета общественного доверия глава государства обратил особое внимание на экологическую культуру в обществе, передает Kazakhstan Today.

В течение этого года мы были свидетелями резонансных фактов варварского, иначе не скажешь, отношения людей к окружающей среде и животным. Не случайно в мировом экологическом антирейтинге Казахстан, к сожалению, занимает лидирующие позиции. В нашей стране нет ни одного региона, не имеющего экологических проблем", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он считает, что сложившаяся ситуация - это сигнал тревоги, призывающий казахстанцев к самым решительным действиям.

Предстоит провести полномасштабную экологическую ревизию, чтобы сформировать в обществе новую экологическую культуру", - отметил президент.

Он также отметил, что большой проблемой для Казахстана являются значительные потери воды в процессе водоподачи на сельскохозяйственные нужды.

В этом году эта цифра уже составляет 2 тыс. кубических километров, или 22% от общего объема водозабора. Такие показатели неприемлемы для нас. В послании я уже поднимал этот вопрос - он не только влияет на нашу долгосрочную экологическую устойчивость, но и ставит под угрозу полноценное развитие страны. Поэтому эту проблему необходимо решать быстро и кардинально, применяя современные цифровые технологии по учету и рациональному распределению воды. У нас имеется успешный опыт: в Махтааральском районе Туркестанской области реализован пилотный проект по цифровизации крупного межхозяйственного канала К-19. Данный опыт необходимо использовать для модернизации оросительной системы южного сельскохозяйственного кластера", - заявил глава государства.

Вместе с тем нужно активно развивать экологический туризм, в том числе и на особо охраняемых территориях. Следует внедрить постоянную практику обсуждения с общественностью мастер-планов в развитии государственных национальных природных парков.

Большую роль в реализации прогрессивной экологической повестки играют волонтеры. Мы видим, какой серьезный импульс развитию добровольческого движения в Казахстане дал текущий год, объявленный мною Годом волонтера. Волонтерство для многих стало образом жизни, дало возможность реально помочь нуждающимся. Хочу сказать, что работа в этом направлении ни в коем случае не должна завершиться этим годом", - сказал Токаев.

Глава государства поставил задачу продолжить реализацию волонтерских проектов и всесторонне вовлекать добровольцев в решение различных экологических вопросов.

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