В Казахстане ужесточат наказание за жестокое обращение с животными

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане разработают новый законопроект, передает Kazakhstan Today.

4 октября во всем мире празднуют День защиты животных. Этот праздник был учрежден в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы во Флоренции. В этот день защитники природы ежегодно напоминают людям, насколько животный мир беззащитен перед человеком.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев написал на своей странице в Twitter:

К сожалению, мы до сих пор узнаем о фактах жестокого обращения с животными, браконьерства... Чтобы изменить ситуацию, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Минэкологии совместно с общественностью разработать законопроект "Об ответственном отношении к животным". В документ войдут нормы по ужесточению наказания за жестокое обращение с животными".

Также министр отметил, что закон не изменит в одночасье отношения людей к животному миру. Необходимо прививать в людях любовь и заботу к животному миру, быть гуманными, формировать сознательное восприятие окружающей среды, убежденность в необходимости бережного отношения к природе.

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