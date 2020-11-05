В фармассоциации рассказали об электронных рецептах на лекарства

Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - Согласно приказу Министерства здравоохранения РК, срок хранения бумажных рецептов в аптечных организациях теперь будет составлять 30 календарных дней, передает Kazakhstan Today.

Разрешена выписка рецептурных лекарств как в электронном формате, так и в бумажном.

Теперь у нас есть возможность в аптеках отпускать лекарственные средства через интернет-приложения, через мобильные приложения. Бумажные рецепты хранятся в аптеках 30 дней, мобильные - еще 30 дней после карантина или режима ЧП, если он будет объявлен", - президент ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова в ходе онлайн-брифинга.

Спикер отметила, что в рецепте должны быть указаны Ф.И.О. врача и пациента.

Я бы хотела еще напомнить, что постановлением главного государственного санитарного врача №36 у нас предусмотрено соблюдение дистанционного режима в аптечных организациях, наличие необходимой базы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, необходимости обработки торгового зала дверей и постоянного проветривания в течение рабочего дня торгового зала, а также необходимо иметь запас СИЗ для сотрудников аптечных организаций, которые стоят при отпуске лекарственных средств", - добавила Дурманова.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства