На большей части Казахстана в понедельник ожидаются осадки

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана в понедельник, 9 ноября, ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Погоду на большей части территории Казахстана по-прежнему будет определять циклон с районов Мурманска - сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах Туркестанской области сильные. Местами по республике ожидаются усиление ветра до 15-20, в северных и южных регионах порывы 23-28 метров в секунду, туман, гололед, на севере и востоке низовая метель. Лишь на юго-западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман, в Жамбылской, Актюбинской областях - туман.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской, Атырауской областях, днем в Мангистауской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-25 метров в секунду, днем в Кызылординской области - с пыльной бурей.

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