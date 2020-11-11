В ЗКО сельчан пугают призраки

Уральск. 10 ноября. Kazakhstan Today - Люди утверждают, что видели призрак светловолосой девушки, который бродит близ села Ханколь Каратобинского района, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", на протяжении нескольких дней в мессенджерах и социальных сетях распространяются слухи о том, что в селе Ханколь Каратобинского района появился призрак светловолосой девушки. Некоторые видели еще старую женщину.

Сельчане собрали по тысяче тенге, купили скот на жертвоприношение, почитали Коран. В село приезжали люди из мечети, полицейские.

Аким Жусандойского сельского округа, в состав которого входит Ханколь, Талап Казиев говорит, что среди сельчан действительно распространяются подобные слухи.

Люди говорят, что видели девушку, старуху и летающего призрака. Может быть, они преувеличивают, ведь у страха глаза велики. Я сам лично каждый день бываю в этом селе и езжу по этой трассе. Никого и ничего не видел, ночью тоже, бывало, ездил. Аксакалы решили принести в жертву скот и почитать молитву, я тоже ездил, призвал сельчан к спокойствию, попытался успокоить. Но люди верят в это, разговоры начались в конце лета. Раньше здесь было много мечетей, люди считают эту землю священной и каждую весну дают садака. В этом году из-за пандемии не получилось совершить все обряды, садака провели только осенью этого года", - рассказал Талап Казиев.

В селе Ханколь проживают 460 человек, функционирует средняя школа, есть газ и вода.

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