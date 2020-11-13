В Ленинградской области открыт бюст Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова

Костанай. 12 ноября. Kazakhstan Today - В городе Кировске Ленинградской области состоялась торжественная церемония открытия после реставрации бюста Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова около гимназии, носящей его имя, передает Kazakhstan Today.

Средства на реставрацию в размере 1 млн рублей были выделены акиматом Костанайской области. Восстановительные работы с благоустройством прилегающей территории производились в текущем году при участии Казахского национально-культурного общества Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Атамекен" и при содействии генерального консульства РК в Санкт-Петербурге.

Выступая на мероприятии, посол Казахстана в России Ермек Кошербаев назвал символичным открытие бюста в год 100-летия С. Баймагамбетова и 75-летия Великой Победы. Он выразил признательность руководству Ленинградской области, Кировского района, преподавателям и учащимся гимназии за бережное отношение к сохранению памяти о соотечественнике. По его словам, именно общая память является связующей нитью между народами двух стран, которая служит основой для дружбы, сотрудничества и взаимопонимания", - сообщили в пресс-центре посольства РК в России.

В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что подвиг Султана Баймагамбетова вошел в историю героической битвы за Ленинград - самой тяжелой и продолжительной битвы Великой Отечественной войны, которая проходила с июня 1941 по август 1944 года.

Солдаты, которые здесь воевали и погибали, не делили себя по национальностям, они все защищали общую Родину, независимо от того места, где они родились", - отметил глава региона.

Султан Баймагамбетов родился в 1920 году на территории современной Костанайской области. В октябре 1940 года был призван в Красную Армию. На фронте с первых дней войны. Командир пулемётного отделения, старший сержант, воевал на Ленинградском фронте в 147-м стрелковом полку 43-й стрелковой дивизии. 22 июля 1943 года в бою под посёлком Синявино в траншеях противника уничтожил до десятка гитлеровцев. В бою 25 июля продвижение советских воинов было остановлено огнём пулемёта из вражеского дзота. Баймагамбетов подполз к огневой точке и забросал её гранатами. Но пулемёт не умолк. Тогда он закрыл амбразуру грудью. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Султану Баймагамбетову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен в братской могиле на воинском мемориале в посёлке Синявино Ленинградской области.

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