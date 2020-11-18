Казахстан переходит на заочное установление инвалидности - МТСЗН

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов на заседании правительства рассказал о цифровизации сферы занятости и переходе на заочное установление инвалидности, передает Kazakhstan Today.

По словам министра, для установления инвалидности сегодня заявителю приходится обращаться в четыре разных органа.

Первое. В поликлинику для прохождения обследования. Второе. В отдел медико-социальной экспертизы для установления инвалидности с необходимыми бумажными документами. Третье. При назначении социальных услуг и технических средств реабилитации - в местные исполнительные органы. Четвертое. По вопросу трудоустройства - в центр занятости населения. После полной автоматизации данной услуги заявителю достаточно будет обратиться в поликлинику для прохождения обследования. А другие стадии этой деятельности реализуются проактивно через интеграцию информационных систем. Таким образом, сократится время использования услуг для людей с инвалидностью, услуги будут оказываться комплексно и проактивн", - сказал Нурымбетов.

Согласно Реестру государственных услуг, предусмотрено оказание 44 видов услуг в социально-трудовой сфере, из них 38 услуг оказываются в электронном виде, 18 из которых проактивно, то есть выплата или услуга, назначенная автоматически без участия гражданина. Всего в текущем году было оказано 9,5 млн услуг. До конца года 90% государственных услуг будут переведены в электронный формат, и в 2022 году планируется довести этот показатель до 93%.

Как напомнили в пресс-службе главы правительства, президент в послании народу Казахстана поручил провести полную оцифровку процессов, связанных с назначением пенсий и пособий. По словам Б. Нурымбетова, основное направление этой работы - по возможности перевести все услуги в проактивный формат - то есть инициатором оказания услуг будет государство, а не гражданин. Все необходимые документы и сведения формируются путем взаимодействия информационных систем. Гражданину необходимо будет предоставить только согласие на получение услуг.

Проактивный вид услуги исключает контакт услугополучателя с услугодателем, значительно сокращает время оказания услуги, устраняет необходимость сбора бумажных документов и участия сотрудников уполномоченных органов", - отметил Нурымбетов.

Например, ранее для назначения пособия многодетной семье заявитель обращался в Госкорпорацию с необходимыми документами на бумажном носителе. Для этого заранее нужно было посетить несколько учреждений, организаций, потратить свое время. Сегодня в результате автоматизации этого процесса в систему министерства из информационных систем других государственных органов проактивно поступают сведения о физическом лице и рождении и количестве детей, необходимых для назначения пособия. На основании этих сведений автоматически назначается пособие и отправляется многодетной матери SMS-сообщение о назначении.

Министр отметил, что в сфере занятости предусматривается широкое использование возможностей Электронной биржи труда. Сегодня человек, ищущий работу, вынужден обращаться в центр занятости, стоять в очереди и контактировать с сотрудниками центра для выбора подходящей работы. Если работа не найдена, необходимо зарегистрироваться в качестве безработного, а также при необходимости лично подать заявление на получение социальной выплаты по безработице.

Теперь все меры, инструменты занятости будут формироваться на Электронной бирже труда. Электронный портал биржи труда будет автоматически подбирать вакансии в соответствии с навыками для лица, ищущего работу, инструменты программы "Енбек", в том числе посредством смс-уведомления. В случае не трудоустройства гражданина информационная система автоматически регистрирует человека в качестве безработного и проактивно назначает ему социальную выплату по безработице из Государственного фонда социального страхования. Таким образом, объединив несколько услуг и упростив бизнес-процесс, мы переходим к "цифровым" центрам занятости", - пояснил Нурымбетов.

Кроме того, ведется работа по оцифровке социального статуса и документов граждан. Сейчас в системе министерства собраны все данные гражданина в социально-трудовой сфере. До конца текущего года сведения пенсионера, лица с инвалидностью, получателя адресной социальной помощи, безработного, многодетной матери, оралмана будут доступны в личном кабинете в мобильном приложении "электронного правительства" (m-Gov).

Реализация данного проекта позволит отказаться от бумажных документов и подтвердить свой социальный статус без посещения государственных органов. В дальнейшем, чтобы полностью оцифровать бизнес-процессы вышеперечисленных услуг совместно с соответствующими государственными органами будет проведена следующая работа: в системе здравоохранения - оцифровка сведений справки 088/у, паспорта здоровья, листа временной нетрудоспособности, параметров выбора технических средств реабилитации; в сфере архивных сведений - необходимо создавать цифровые версии архивных документов, относящихся к трудовому стажу, актов гражданского состояния до 2008 года, дипломов об образовании, включая ранний советский период", - заключил министр.

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