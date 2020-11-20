В Карагандинской области у акимов всех уровней появились советники по вопросам людей с инвалидностью

Караганда. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинском регионе у каждого акима города и района теперь есть внештатный советник по вопросам людей с инвалидностью. Такое решение было принято главой области Женисом Касымбеком, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает акимат региона, возглавит работу с советниками Нияз Сундиталиев. В начале октября по предложению главы региона известный общественный деятель и активный карагандинец стал его внештатным советником.

Мы сразу обсудили с Женисом Махмудовичем фронт работ. И одним из самых насущных и действенных его предложений стало решение назначить во всех городах и районах Карагандинской области внештатных советников по вопросам людей с инвалидностью. Это делается не для галочки и отчётов. Необходимо, чтобы люди с инвалидностью вне зависимости от проживания в нашей области могли знать номер телефона человека, который может им помочь", - делится Нияз Сундиталиев.

Советники были назначены по предложению активных граждан, имеющих инвалидность, а также неправительственных организаций и акимов. На сегодняшний день все они приступили к своим обязанностям. Сейчас продолжается разработка каждым советником плана деятельности. Один из важных пунктов - создание диалоговых площадок на местах, куда войдут руководители госорганов, неправительственных организаций, которые занимаются вопросами людей с инвалидностью, активные граждане и сами советники. И что немаловажно - это отчётность о деятельности советников на местах.

Назначение консультантов в помощь людям с инвалидностью в каждом районе Карагандинской области поможет быстрее решать возникающие вопросы. Советники будут разбираться с проблемами на месте. Если же необходимо решить вопрос на региональном уровне, этим займётся координационный совет, который курируется акимом области. Проблемами законодательного характера, нормативно-правовых актов, а также касающимися работы министерств будет заниматься малая рабочая группа на уровне правительства. Кстати, Нияз Сундиталиев является членом координационного совета при правительстве РК.

На сегодня перед советниками стоит один из ключевых вопросов - объяснить людям, как работает портал социальных услуг и для чего он нужен. На соцпортале человек с инвалидностью может напрямую заказывать технические средства реабилитации, услуги индивидуального помощника, специалистов жестового языка и санаторно-курортное лечение.

Советники в каждом районе - это начало системной работы. В Карагандинской области разрабатываются программы для улучшения качества жизни людей с инвалидностью, оказываются специальные социальные услуги, но в плане донесения информации пока всё не очень хорошо. Это общая проблема. Именно советники должны стать "мостиком" между людьми с инвалидностью и госорганами. Сегодня создан чат, где все советники нашей области обмениваются информацией, задают вопросы, обсуждают новшества в сфере социальной политики. Надеюсь, наша область станет примером для всех регионов Казахстана. И любой человек с инвалидностью не просто будет знать в лицо советника, но и сможет напрямую обратиться к нему с любым вопросом", - считает Нияз Сундиталиев.

22 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до 2022 года завершить процедуру ратификации факультативного протокола Конвенции о правах инвалидов.

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