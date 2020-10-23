Токаев рассказал о поддержке лиц с особыми потребностями

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до 2022 года завершить процедуру ратификации факультативного протокола Конвенции о правах инвалидов, передает Kazakhstan Today.

Полагаю, что до 2022 года необходимо завершить процедуру ратификации факультативного протокола Конвенции о правах инвалидов, который Казахстан принял 5 лет назад", - сказал глава государства во время заседания Национального совета общественного доверия.

По словам президента, важное значение имеет поддержка людей с особыми потребностями.

Токаев подчеркнул, что государство начало уделять значительное внимание вопросам инклюзивного образования, созданию безбарьерной среды, обеспечению инфраструктурной доступности, расширению возможностей по трудоустройству для таких лиц.

Однако, несмотря на то, что эти меры предприняты, все же недостаточны для удовлетворения нужд людей с особыми потребностями. Здесь требуется более системная, последовательная работа", - отметил он.

Правительству и акимам следует предусмотреть нормы государственного стимулирования участия предприятий в организации обеспечения жизнедеятельности лиц с особыми потребностями.

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