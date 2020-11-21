В каждой казахстанской школе будет свой детский представитель

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - В каждой школе избран детский представитель по защите прав детей. Это ученики школ и студенты колледжей, кандидатуры которых были предложены детьми от каждой организации образования. Теперь они будут напрямую взаимодействовать с Комитетом по охране прав детей МОН РК по всем актуальным вопросам, передает Kazakhstan Today.

В рамках Всемирного дня ребенка был организован первый Республиканский слет детских представителей, на котором модераторами выступили сами дети, сообщает пресс-служба МОН РК.

Нам важно напрямую работать именно с детьми, знать, какие вопросы их интересуют, какие проблемы они выявляют на своем уровне, и реагировать на их обращения. У нас в стране очень много детей и подростков с активной гражданской позицией, которые могут смело выражать свое мнение и продвигать инициативы своих сверстников. Все детские представители, будучи участниками нашего чата, смогут сообщать об инцидентах, которые происходят в школе, а также озвучивать свои идеи и предложения по улучшению работы государственных органов и организаций", - отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Юлия Овечкина.

На Республиканском слете дети акцентировали внимание на вопросах противодействия буллингу, кибербуллингу, этики поведения в сети Интернет, экологического воспитания, толерантного отношения к детям с особыми образовательными потребностями.

Благодаря такому проекту мы сами можем участвовать в обсуждении вопросов защиты прав детей. Для нас это уникальная возможность изменить ситуацию в этой сфере к лучшему и внести свой вклад", - отметила активный блогер, ученица 8 класса Медина Майсар.

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