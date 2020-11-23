В Уральске гости ночного клуба пытались спрятаться от полиции в туалете

Уральск. 22 ноября. Kazakhstan Today - Посетители ночного клуба прятались в туалете от полицейских в Уральске, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе регионального департамента полиции сообщили, что клуб ФСБ в пятницу, 20 ноября, работал после 22.00. Пришедшие члены мониторинговой группы сняли происходящее в клубе на видео.

В клубе оказалось огромное количество посетителей, на видео зафиксированы сидящие за столами люди. Полицейские составили протоколы на посетителей. Некоторые из них оказывали сопротивление представителям правоохранительных органов.

Кроме того, члены мониторинговой группы сняли, как полицейские открывают дверь в туалет, оттуда выходят несколько человек. Стоит отметить, что один из них спрятался в дыру в стене и прикрывался доской, однако полицейские увидели и его.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в отношении владельца увеселительного заведения и посетителей были составлены административные протоколы.

Сотрудники полиции совместно с мониторинговой группой зафиксировали массовое скопление людей в ночном клубе ФСБ, расположенном в торговом доме "Палладиум". Желая избежать ответственности за нарушение режима карантина, часть посетителей пыталась спрятаться в туалете. В ночном клубе находилось свыше 80 человек, в отношении посетителей составлены административные протоколы. Также в отношении владельца заведения сотрудниками ДСЭК ЗКО был составлен протокол по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов", - сообщили в пресс-службе полиции.





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