Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Актюбинской, Туркестанской, Акмолинской, Мангистауской, Кызылординской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областей, передает Kazakhstan Today.

27 ноября в Актюбинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

27 ноября в Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, утром и днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

27 ноября в Акмолинской области местами ожидается туман, низовая метель. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

27 ноября в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность составляет шторма 85-90%.

27 ноября местами в Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Вероятность составляет шторма 90-100%.

27 ноября в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма - 85-90%.

27 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма - 90-95%.

27 ноября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Утром и днем 28 ноября в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 27-29 ноября местами ожидаются туман, гололед. 28 ноября местами ожидается низовая метель. Днем 27, сутки 28 ноября ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду, 28 ноября порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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