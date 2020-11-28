Актау. 27 ноября. Kazakhstan Today - Проводить съёмку с дронов над озером Караколь запрещено, заявил государственный инспектор Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Талгат Аленов, передает Kazakhstan Today.

Талгат Аленов отметил, что в последнее время немало граждан публикуют фото и видеосъемки с моментом пребывания на территории Карагие-Каракольского государственного природного заказника с общим фоном природной местности, в частности, момент пребывания на озере Караколь различных птиц, включая перелетных фламинго, сообщает Lada.kz









По его словам, согласно пункту 2 статьи 12 закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" от 9 июля 2004 года №593 при осуществлении деятельности, которая воздействует или может воздействовать на состояние животного мира и среду обитания, должно обеспечиваться соблюдение основных требований.

Также в соответствии с пунктом 3 статьи 14 того же закона пролет самолетов, вертолетов и иных летательных аппаратов над территорией массового обитания тюленей, диких копытных животных и колониальных птиц ниже одного километра запрещается.

Таким образом, при несоблюдении вышеуказанных требований, а также без согласования с уполномоченным органом, деятельность лиц, не связанных с крестьянскими хозяйствами и действия, которые могут воздействовать на среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации объектов животного мира, являются нарушением", - сказал Талгат Аленов.

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