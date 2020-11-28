Льва Симбу переселили в новый вольер в Алматинском зоопарке

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Львенок Симба, которого привезли в алматинский зоопарк из Актау, заселился в новый вольер, передает Kazakhstan Today.

Новый вольер общей площадью более 750 квадратных метров состоит из трех зон: экспозиционный (выгульный) вольер, тихая зона и зимнее помещение. Последнее рассчитано на две особи. Экспозиционный вольер оборудован предметным обогащением с использованием природных материалов - дерева и камня, также предусмотрен бассейн для льва глубиной 1,5 метра, сообщили в Snow Leopard Foundation, который построил новый вольер для Симбы.

Отмечается, что строительство вольера проходило в соответствии со стандартами Международных ассоциаций зоопарков, а также с учетом обеспечения максимальной безопасности персонала и посетителей. Для посетителей предусмотрены два больших смотровых окна из каленого стекла.

Мы все переживали за жизнь актауского львенка, и искренне рады, что нам удалось спасти Симбу и пристроить его в собственном вольере. Теперь история льва Симбы станет историей со счастливым концом", - прокомментировал основатель Snow Leopard Foundation Нурали Алиев.

В свою очередь, директор Алматинского зоопарка Акилбеков Сеилхан поблагодарил фонд за финансирование вольера, питания и медицинского обследования льва Симбы. Как пояснил Акилбеков, уже в новом году Симба перейдет на баланс зоопарка.

По словам ветеринаров зоопарка, лев чувствует себя хорошо и готов к заселению в новый просторный вольер.

Симба заметно подрос и набрал массу, соответствующую своему возрасту. На протяжении нескольких месяцев он находился у нас в карантинном стационаре. За это время мы провели комплексное медицинское обследование, выявили все недочеты в его развитии и текущие заболевания", - рассказали в зоопарке.

Напомним, прошедшим летом жители села Акшукур Мангистауской области обнаружили разгуливающего по улицам львенка. Как выяснилось, лев сбежал из частного дома, а бывший владелец от него отказался. Принять львенка согласился Алматинский зоопарк, но у зверинца, где уже содержатся 6 львов, не было возможности разместить еще одного. Фонд Snow Leopard Foundation предложил помощь в финансировании строительства нового вольера для Симбы и его транспортировку.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства