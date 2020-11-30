В горах Алматы выпало почти полметра снега

Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - В ночь с субботы на воскресенье в горах Алматы выпало до 40 сантиметров снега, передает Kazakhstan Today.

Снежный покров в городе составил 3-10 сантиметров, сообщили в акимате.

28 ноября в городе Алматы с первой половины дня началось выпадение обильного снега с перерывами. По состоянию на 7:00 29 ноября в городе выпало 3-10 сантиметров, в предгорной местности 15-25 сантиметров, в горной - 25-40 сантиметров снега", - уточнили в пресс-службе акимата Алматы.

Дороги, перекрестки и съезды транспортных развязок посыпают противогололедными материалами, уже использовано 3 485 тонн. Снег сгребают и вывозят с предгорной и горной местности.

Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных пешеходных переходов, парковочных "карманов".

Ночью на улицы Алматы вышло 574 спецмашин, в том числе 215 пескоразбрасывателей и 500 дорожных рабочих. На 29 ноября запланировано задействовать 555 спецмашин 1614 дорожных рабочих.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу Казгидромета, днем 29 ноября ожидается -2-4 градуса.





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