В горах Алматы выпало почти полметра снега

Снежный покров в городе составил 3-10 сантиметров, сообщили в акимате.
28 ноября в городе Алматы с первой половины дня началось выпадение обильного снега с перерывами. По состоянию на 7:00 29 ноября в городе выпало 3-10 сантиметров, в предгорной местности 15-25 сантиметров, в горной - 25-40 сантиметров снега", - уточнили в пресс-службе акимата Алматы.
Дороги, перекрестки и съезды транспортных развязок посыпают противогололедными материалами, уже использовано 3 485 тонн. Снег сгребают и вывозят с предгорной и горной местности.
Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных пешеходных переходов, парковочных "карманов".
Ночью на улицы Алматы вышло 574 спецмашин, в том числе 215 пескоразбрасывателей и 500 дорожных рабочих. На 29 ноября запланировано задействовать 555 спецмашин 1614 дорожных рабочих.
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
По прогнозу Казгидромета, днем 29 ноября ожидается -2-4 градуса.
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