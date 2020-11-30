Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана

Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - В пяти регионах страны объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В понедельник, 30 ноября, синоптики предупреждают о сильном ветре, тумане и метели.

Сильный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду обещают синоптики жителям Мангистауской области и Актау. В Атырауской области также ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Жителям Акмолинской области синоптики прогнозируют туман и низовую метель. Туман ожидается и в Кызылординской области. Здесь также прогнозируют порывистый ветер, местами до 15-20 метров в секунду. Ветреная погода, по данным синоптиков, ожидается и в Туркестанской области.

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