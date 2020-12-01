В Казахстане в ближайшие трое суток ожидается морозная погода

Алматы. 30 ноября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток, 1-3 декабря 2020 года, передает Kazakhstan Today.

На большую часть республики продолжит оказывать свое влияние Монгольский антициклон, который сохранит морозную, преимущественно без осадков погоду", - сообщает РГП "Казгидромет".

Лишь на юге и юго-востоке, под влиянием ложбиной южного циклона, пройдут осадки преимущественно в виде снега. Местами по стране ожидаются гололед, туман, усиление ветра.

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