Система Orphus

В Казахстане в ближайшие трое суток ожидается морозная погода

30.11.2020 45037
Алматы. 30 ноября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток, 1-3 декабря 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 

На большую часть республики продолжит оказывать свое влияние Монгольский антициклон, который сохранит морозную, преимущественно без осадков погоду", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
Лишь на юге и юго-востоке, под влиянием ложбиной южного циклона, пройдут осадки преимущественно в виде снега. Местами по стране ожидаются гололед, туман, усиление ветра. 
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая