В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 30 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана оказывает влияние антициклон, с которым ожидается преимущественно погода без осадков. На севере, востоке, в центре и на юго-востоке республики с ложбиной циклона и связанной с ней фронтальной деятельностью местами пройдет снег. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на северо-востоке гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Восточно-Казахстанской области ночью местами – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем - гололед.

В Туркестанской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области местами туман.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Костанайской, ночью в Актюбинской областях местами ожидается туман.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства