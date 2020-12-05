В Алматы установят памятник Александру Невскому

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Доме министерств состоялась встреча митрополита Астанайского и Казахстанского Александра с министром культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный сайт митрополичьего округа в РК, Раимкулова рассказала митрополиту Александру о деятельности министерства и особенностях реализации в регионах страны культурных проектов и проведении спортивных мероприятий в условиях строгих ограничений, вызванных пандемией.

Глава митрополичьего округа проинформировал Актоты Раимкулову о деятельности православной церкви Казахстана, значимой частью которой является сохранение и развитие исторического и культурного наследия республики.

Иерарх рассказал министру об осуществлении грандиозного проекта - полномасштабной реставрации Вознесенского кафедрального собора, входящего в список ста общенациональных сакральных объектов РК.

Особой темой встречи стало празднование в Казахстане 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Митрополит Александр подчеркнул, что памятная дата, связанная с личностью святого Александра Невского, чрезвычайно важна для Казахстана. Было отмечено, что своими мудрыми решениями и дипломатическими действиями он внес неоценимый вклад в формирование уникальной модели межрелигиозного и межнационального мира и согласия на евразийском пространстве.

Министр культуры и митрополит Александр наметили ряд совместных мероприятий, которые состоятся в 2021 году в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана и 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского.

Участники встречи рассмотрели вопрос создания памятника князю Александру, который планируется установить в 2021 году перед новопостроенным Александро-Невским храмом в Алматы. В настоящее время разрабатывается эскизный проект, представляющий князя верхом на коне, в характерных традициях Великой степи - так, как изображают народных героев Казахстана.

Митрополит Александр пригласил Актоты Раимкулову посетить духовно-культурный центр Митрополичьего округа имени равноапостольных Кирилла и Мефодия и музей новомучеников и исповедников казахстанских.

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