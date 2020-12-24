"Алматы наш!": полицейские задержали стрелявшего

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - В рамках реагирования на видео, опубликованном в одном из пабликов, сотрудниками управления полиции Бостандыкского района задержал гражданина М., 1996 года рождения, жителя Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, гражданин М. работает сантехником на одном из строящихся объектов по улице Розыбакиева. У него дома обнаружен и изъят травматический пистолет.

Задержанный объяснил свой поступок желанием стать популярным в социальных сетях.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 287 УК РК. Проводится следствие", - сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Думан Аухадиев.

Задержанный принес общественности свои извинения.

Я признаю свою вину, я не знал, что мое действие противоречит закону; признавая свою вину, хочу попросить прощение у всех казахстанцев. Простите меня!" - сказал гражданин М.





Мужчине грозит штраф в размере до 2000 МРП (5,5 миллиона тенге), либо исправительные или общественные работы на срок до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы на два года.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором молодые люди выкрикивают: "Алматы наш!" и стреляют из пистолета в воздух.

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