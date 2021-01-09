В Казахстане удвоили штрафы за дачу взяток

Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова провел брифинг "Усиление ответственности за дачу взятки, посредничество во взяточничестве и незаконное вмешательство в бизнес", передает Kazakhstan Today.

Хочу еще раз акцентировать внимание на принятых нормах, усиливающих ответственность за дачу взятки и посредничество во взяточничестве, а также незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. В течение последних 2 лет Антикоррупционной службой выявлено 480 фактов дачи взятки и 37 фактов посредничества во взяточничестве, 713 фактов различного рода противоправного вмешательства в работу бизнеса. Если взять только кратные штрафы, то взяткодатели и посредники в совокупности за 2 года приговорены к уплате в бюджет почти 600 млн тенге", - сказал Бектенов.

Он напомнил, что в своем послании народу Казахстана от 1 сентября прошлого года глава государства поручил усилить ответственность взяткодателей и посредников во взяточничестве.

На сегодняшний день поручение главы государства выполнено. В Уголовный кодекс внесены соответствующие поправки. К примеру, если прежде за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса (Дача взятки в значительном размере) максимальная санкция составляла до 5 лет лишения свободы и, соответственно, это деяние признавалось преступлением средней тяжести, то, согласно новой редакции, верхний порог наказания увеличен до 7 лет, что автоматически относит это преступление к категории тяжких с соответствующими правовыми последствиями - запрет условно-досрочного освобождения и невозможность отбытия наказания сразу в колонии минимальной безопасности", - сказал он.

По словам спикера, и берущие, и дающие взятки будут строго наказываться.

Такие же жесткие меры в виде запрета на условно-досрочное освобождение и отбытие наказания сразу в колонии минимальной безопасности будут применяться к лицам, осужденным за посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения. Кроме увеличения сроков лишения свободы, возросли и размеры кратных штрафов за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. К примеру, теперь для дающих простую взятку (до 50 МРП, или до 145 тысяч тенге) минимальный размер кратного штрафа увеличен вдвое - с 10-кратного до 20-кратного размера взятки", - сказал Бектенов.

Он разъяснил, что теперь если лицо осуждено за дачу взятки в сумме 100 тысяч тенге, то минимальный штраф, который может быть назначен ему судом, составит 2 млн тенге. Прежде размер минимального штрафа составлял 1 млн тенге. Аналогично вдвое увеличен порог кратного штрафа и для посредников.

Президент в своем послании также указал, что любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должно восприниматься как тягчайшее преступление против государства, напомнил Бектенов.

Развитие и защита предпринимательства всегда являлись и являются безусловным приоритетом политики руководства страны. Агентство по противодействию коррупции также ориентировано на решение этой задачи. С 2018 года нами совместно с Министерством иностранных дел, Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" реализуется проект по защите бизнеса и инвестиций. Он заключается в сопровождении предпринимателей в процессе их взаимодействия с государственными структурами с целью упреждения возможного давления со стороны недобросовестных должностных лиц, требований незаконного вознаграждения и так далее. На сегодняшний день под так называемым "антикоррупционным сопровождением" находятся 613 бизнес-проектов с общей суммой инвестиций свыше 16,2 трлн тенге. В контексте усиления защиты бизнеса в Уголовный кодекс внесены поправки, усиливающие ответственность за воспрепятствование работе предпринимателей. Теперь за вмешательство в бизнес со стороны сотрудников правоохранительных органов последним грозит до пяти лет лишения свободы вместо двух. Совершение же таких деяний руководством правоохранительных органов и судьями влечет еще более строгое наказание - до 8 лет лишения свободы.

Мы убеждены, что принятие указанных законодательных поправок позволит повысить эффективность противодействия коррупции", - резюмировал спикер.

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