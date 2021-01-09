В Алматы произошел серьезный сбой в работе Интернета

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - 8 января алматинцы жаловались на периодическое отключение Интернета или низкую скорость, передает Kazakhstan Today.

По техническим причинам был ограничен ряд сервисов, работающих по статистическим адресам через магистральный узел в городе Алматы. Данный вопрос решен в настоящее время, идет проверка восстановления сервисов", - сообщили в пресс-службе АО "Казахтелеком".

Напомним , 5 января в Алматы отмечались перебои с электроснабжением и Интернетом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства