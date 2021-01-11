В большинстве регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - В большинстве регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

11 января на большей части Павлодарской области ожидается снег. Местами низовая метель и гололед. Ветер юго-западный, с переходом на восточный, 15-20 метров в секунду. В Павлодаре обещают метель.

Во многих районах Северо-Казахстанской области, включая Петропавловск, ночью 11 января ожидается снегопад, низовая метель и туман. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области синоптики прогнозируют туман, метель и гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, до 20 метров в секунду.

С 11 по 13 января в Кызылординской области местами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области, включая облцентр Уральск, 11 января обещают туман, гололед и низовую метель. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области прогнозируют метель и туман. Ветер юго-западный, порывы до 15-20 метров в секунду.

11 января в Актюбинской области ожидаются низовая метель, туман и гололед. Такая же погода будет и в Актобе.

В Атырауской области местами ожидаются туман, в Атырау ночью и утром гололед.

11 января в Туркестанской области ожидают туман.

В Восточно-Казахстанской области 11 января РГП "Казгидромет" прогнозирует низовую метель. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, порывы до 25 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед и метель. Ветер юго-западный, южный 15-20, на севере области порывы до 23-28 метров в секунду. В Кокшетау - низовая метель.

11 января в Мангистауской области будут туман и гололед.

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