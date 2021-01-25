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Преступления, связанные с половым насилием, будут расследовать женщины-следователи

24.01.2021 19252
Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев поручил предусмотреть обучение сотрудников-женщин для работы с жертвами половых преступлений, передает Kazakhstan Today.
 
Преступления, связанные с половым насилием в отношении женщин и несовершеннолетних, будут расследовать женщины-следователи. Глава МВД поручил обеспечить специализацию следователей, занимающихся расследованием таких преступлений, и предусмотреть подготовку и обучение сотрудников-женщин для работы с жертвами половых преступлений.
 

Необходимо закрепить за этим направлением работы опытных ответственных работников, шире применять программу по защите жертв насилия и неукоснительно соблюдать конфиденциальность персональной информации", – сказал Ерлан Тургумбаев.

 

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