Преступления, связанные с половым насилием, будут расследовать женщины-следователи

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев поручил предусмотреть обучение сотрудников-женщин для работы с жертвами половых преступлений, передает Kazakhstan Today.

Преступления, связанные с половым насилием в отношении женщин и несовершеннолетних, будут расследовать женщины-следователи. Глава МВД поручил обеспечить специализацию следователей, занимающихся расследованием таких преступлений, и предусмотреть подготовку и обучение сотрудников-женщин для работы с жертвами половых преступлений.

Необходимо закрепить за этим направлением работы опытных ответственных работников, шире применять программу по защите жертв насилия и неукоснительно соблюдать конфиденциальность персональной информации", – сказал Ерлан Тургумбаев.

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