На каких пассажирских маршрутах Алматы установлены камеры видеоконтроля за соблюдением масочного режима

Алматы. 3 февраля. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в РСК руководитель управления цифровизации города Баян Конирбаев сообщил, что маршруты на которых была установлена система оценки ношения масок пассажирами, определялись на основании карты мобильных абонентов и их перемещения, а также данных транспортного холдинга по пассажиропотоку, передает Kazakhstan Today.

Были выбраны наиболее востребованные маршруты, на которые идет самая большая нагрузка, пишет InAlmaty.kz

По идее во всех новых автобусах в Алматы есть камеры и теоретически есть возможность подключить их к искусственному интеллекту по распознаванию масочного режима. Другой вопрос - насколько это будет эффективно. Поэтому мы взяли наиболее востребованные маршруты. Это 69-й, 37-й, 205-й, 25-й, 63-й, 38-й, 120-й и троллейбус №7. Всего к системе одновременно подключено 32 автобуса", - сообщил Конирбаев.

По его словам, лицензии на подключение к интеллектуальной системе распределяются между автобусами на этих маршрутах в зависимости от потребности. Данные выводятся в центр оперативного управления "Транспортного холдинга" и могут быть использованы не только для определения пассажиров без масок, а также для предотвращения краж. Так за декабрь с помощью камер было выявлено восемь карманников.

Все системы по видеомониторингу имеют дублированный доступ к центру управления полиции. У них есть возможность получить доступ к любой записи и принять решение в зависимости от ситуации", - добавил спикер.

Он добавил, что в будущем система может быть внедрена на всем транспорте города.

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