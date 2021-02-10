В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - Прогноз погоды по территории Казахстана на 9 февраля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Ложбина циклона продолжит оказывать свое влияние практически на всю территорию РК - на южной половине страны ожидаются осадки, местами сильные (дождь, снег), туман, гололед, а на северной половине пройдет снег, сохранится усиление ветра с метелью. И только на западе республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, с метелью, в Восточно-Казахстанской области на дорогах гололедица.

В Костанайской, Карагандинской, ночью в Актюбинской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-23 метров в секунду, с низовой метелью, в Карагандинской области местами - туман.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-23 метров в секунду, в Жамбылской области порывы 23-28 метров в секунду, с низовой метелью.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед.

В Мангистауской области местами ожидается гололед, в Западно-Казахстанской - туман.

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