Погода в Казахстане: на западе осадки и потепление, на востоке - 33 градуса мороза

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 11-13 февраля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, в течение предстоящих трех дней синоптическую ситуацию в Казахстане будут определять два барических образования. Холодный антициклон будет смещаться на восток республики, где температура воздуха понизится до 28-33 градусов мороза.

На западные регионы будет оказывать влияние Балканский циклон, который принесет осадки в виде дождя и снега. Ожидаются гололедные явления, туман, а также повышение температуры воздуха", - сообщили в "Казгидромете".

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