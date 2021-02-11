Погода в Казахстане: на западе осадки и потепление, на востоке - 33 градуса мороза

По информации синоптиков, в течение предстоящих трех дней синоптическую ситуацию в Казахстане будут определять два барических образования. Холодный антициклон будет смещаться на восток республики, где температура воздуха понизится до 28-33 градусов мороза.
На западные регионы будет оказывать влияние Балканский циклон, который принесет осадки в виде дождя и снега. Ожидаются гололедные явления, туман, а также повышение температуры воздуха", - сообщили в "Казгидромете".
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