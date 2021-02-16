В Карагандинской области сельчане снесли серп и молот

Караганда. 15 февраля. Kazakhstan Today - В посёлке Акбастау Абайского района Карагандинской области ночью местные жители снесли памятник "Серп и Молот", который стоял на окраине более 35 лет. Вместо него жители решили поставить флаг Казахстана. На следующую ночь памятник своими силами вернули на место другие жители, передает Kazakhstan Today.

В аппарате акима Абайского района сообщили, что история повторялась несколько ночей подряд. В первую ночь неизвестные просто убрали постамент. Затем его вернули назад. На следующую ночь постамент снова убрали и на его место поставили государственный флаг. Сейчас, по сообщению ведомства, на месте памятника пока ничего не стоит, пишет ekaraganda.kz

Сейчас на этом месте ничего не стоит - ни флаг, ни серп. Флаг убрал акимат, так как он был установлен с нарушением правил использования государственных символов. Кто конкретно это делает, нам непонятно. Между жителями конфликта нет. Сегодня мы совместно с представителями районного отдела внутренней политики встречаемся с активом населения для принятия решения. Хотим предложить жителям поставить на этом месте надпись "Я люблю Акбастау" или что-то другое", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что данный постамент не является культурным объектом, он сохранился исключительно как память о прошлом.

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