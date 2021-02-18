Сагинтаев высказался о передаче земель КазНУ частникам

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе отчетной встречи с жителями города прокомментировал информацию о передаче части земель КазНУ имени аль-Фараби в частные руки, передает Kazakhstan Today.

Аким заверил, что земли университета не собираются передавать в частную собственность.

Если университет захочет отдать земли, то он должен обратиться в акимат с предложением, что эта территория не нужна, заберите. Сейчас назначен новый ректор университета. Мы с ним встретились, обсудили этот вопрос. Он сказал, что нужно развивать университет, земли отдавать нельзя, это неправильно", - сказал Сагинтаев, отметив, что на сегодняшний день речи о передаче земель нет.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что часть земель, принадлежащих КазНУ, собираются передать в частные руки.

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