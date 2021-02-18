Аким Алматы остановил строительство многоэтажки после жалоб жителей

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выслушал алматинцев, пожаловавшихся на точечную застройку, и поручил на время изучения вопроса остановить строительство многоэтажного дома, передает Kazakhstan Today.

Во время отчетной встречи с акимом алматинка Толкын Орайханова обратилась от имени жителей домов по проспекты Назарбаева, №№176 и 220/3 по вопросу точечной застройки.

Выехал на место, встретился с жителями и застройщиком. Выслушав обе стороны, поручил детально разобраться в возникшей ситуации. На время изучения вопроса стройка будет остановлена", - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram .

Напомним, 17 февраля в онлайн-формате состоялась отчетная встреча акима Алматы Бакытжана Сагинтаева "Алматинский диалог 2.0" с горожанами, в ходе которой были подняты вопросы социально-экономического развития, экологии и благоустройства мегаполиса.

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