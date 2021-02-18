Жилье, занятость, благоустройство: о чем говорил аким Алматы на отчетной встрече с горожанами

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в онлайн-формате состоялась отчетная встреча акима Алматы Бакытжана Сагинтаева "Алматинский диалог 2.0" с горожанами, в ходе которой были подняты вопросы социально-экономического развития, экологии и благоустройства мегаполиса, передает Kazakhstan Today.

На отчетной встрече с населением аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о продолжении инфраструктурного развития окраин мегаполиса.

Так, для улучшения инфраструктуры окраин города был принят 5-летний комплексный план развития "Новый Алматы". Уже начата реализация 504 проектов на 200 млрд тенге.

В рамках развития инженерной инфраструктуры присоединенных микрорайонов в 2020 году было построено 300 километров сетей водопровода и канализации с охватом более 50 тыс. человек. Реконструировано 16,1 километра сетей теплоснабжения. Освещены улицы на окраинах города со 100-процентным охватом четырех районов Алматы. Построено 42,8 километра и отремонтировано 219,1 километра дорог. Завершен ремонт тротуаров протяженностью 86 километров", - уточнили в пресс-службе акима.

Кроме того, планируется построить 40,4 километра новых дорог, охватить средним ремонтом более 200 километров дорог, продолжить строительство трех транспортных развязок и проекты по пробивке четырех улиц. Также предусматривается завершение строительства станций метро "Сарыарка" и "Достык" и продолжение строительства станции "Калкаман".

Для системного решения ряда проблем по инженерным сетям будут построены водозаборная станция "Аксай", коллектор в Наурызбайском районе. Кроме того, запланировано строительство 170 километров водопроводных и 145 километров канализационных сетей.

Аким также затронул тему обеспечения жителей доступным жильем.

В 2020 году с целью обеспечения доступным жильем распределено 2948 квартир.

Вместе с тем по госпрограмме "Нурлы жер" введено в эксплуатацию 3902 квартиры общей площадью 294,4 тыс. квадратных метров, что в 2,5 раза больше показателей 2019 года.

В текущем году в рамках государственных и городских программ будет распределено 8292 квартиры. В том числе представителям социально уязвимых слоев населения 427 квартир, многодетным семьям - 452, рабочей молодежи - 1050. Также по программе "Шанырак" будет распределено 3578 квартир, по "Кредитному жилью" - 1411, "Бакытты отбасы" - 374. Продолжится программа "Алматы жастары", по которой 1 тыс. молодых алматинцев смогут обрести жилье", - рассказали в акимате.

Сагинтаев озвучил данные о развитии социальной инфраструктуры мегаполиса.

Так, продолжается поэтапная реализация программы форсированного строительства объектов образования. В 2020 году завершено строительство двух государственных школ в Ауэзовском и Турксибском районах на 1800 мест, пяти пристроек к действующим школам на 1817 мест, продолжается строительство еще семнадцати пристроек к школам на 8263 места.

Введено в эксплуатацию 2 частные школы на 1390 мест. С начала 2020 года построено и введено в эксплуатацию 3 государственных детских сада на 520 мест, в том числе с привлечением частного инвестора построен детский сад на 150 мест. В рамках реализации программы "Дорожная карта занятости" начато строительство еще 4 детских садов на 640 мест.

Принята дорожная карта по созданию условий для массового охвата детей внешкольным образованием. На базе городских библиотек открыто 156 бесплатных кружков. Количество творческих кружков для детей увеличено до 5400. Для развития детей и подростков созданы социальные клубы "Шынга орлеу" в 5 районах. Количество спортивных сооружений за год увеличено на 745 объектов и насчитывает 3,4 тыс. объектов, открыто 252 бесплатные секции.

Развитие социальной инфраструктуры продолжится в 2021 году. За счет строительства 8 школ, 17 новых корпусов-пристроек будет дополнительно создано 20 700 ученических мест. Кроме того, будет создано 640 дошкольных мест. Для субсидирования родительской платы из городского бюджета планируется выделить 1 млрд тенге, что позволит создать дополнительно 5 тыс. мест в детских садах.

Для обеспечения медицинскими услугами в шаговой доступности будет построено 2 семейно-врачебные амбулатории в Жетысуском и Турксибском районах. Будет введен в эксплуатацию новый корпус-пристройка Городской клинической больницы №7, а также новый корпус с операционным блоком Центра детской неотложной помощи.

Откроется Дом социальных услуг, который будет предоставлять по принципу "одного окна" 42 вида государственных и семь негосударственных услуг. Будет введен в эксплуатацию теннисный центр на 14 кортов и построено 6 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Аким отметил, что в период пандемии особое внимание уделяется обеспечению занятости населения.

В 2020 году в городе было создано 77,6 тыс. новых рабочих мест. В рамках всех госпрограмм создано 47,8 тыс. рабочих мест.

На 2021 год реализация "Дорожной карты занятости" продолжена, план создания новых рабочих мест составляет порядка 50 тыс. единиц, из них 30 тыс. - постоянных. 34% экономики города состоит из торговли, поэтому в период карантина она упала. Нам надо развивать другие сферы деятельности - сфера услуг, цифровизация и так далее. Мы со своей стороны помогаем финансово бизнесменам. Мы выдаем кредиты, чтобы создавалось больше рабочих мест", - сказал глава мегаполиса.

Вместе с тем в городе продолжается работа по направлению на краткосрочное профобучение безработных, где в прошлом году было занято более 1 тыс. граждан. После завершения курсов выпускники направляются на постоянную работу, на сегодня более 66% уже трудоустроены.

На открытие собственного бизнеса или продвижения существующего выдано более 1,7 тыс. грантов по 200 МРП. Основными видами деятельности являются швейное дело, приготовление пищи, маникюрное и парикмахерское искусство и др.

Глава мегаполиса также разъяснил жителям вопрос об освещении улиц.

В городе осталось 600 неосвещенных улиц. В первом полугодии в данных улицах полностью будет проведено освещение. Средства выделены, подрядчики приступили к работе", - сказал Сагинтаев.

В 2020 году освещено 1423 улиц на окраинах города (Алатауский, Наурызбайский, Жетысуский, Турксибский районы). Оставшуюся 601 улицу планируется осветить до конца 2021 года. Также во всех районах города, где ведется работа по строительству инженерных сетей, после завершения данных работ будет проведено освещение.

Касательно дворового освещения хотелось бы отметить, что в данный момент управлением разработана ПСД, в рамках которой был произведен подсчет неосвещенных дворов с дальнейшей реализацией. На сегодняшний день проект находится на стадий прохождения экспертизы", - отметили в акимате.

Отвечая на вопросы горожан, Сагинтаев сообщил о развитии социальной инфраструктуры и строительстве общественных пространств.

Он разъяснил, что сегодня перед застройщиками ставится требование при возведении ЖК подходить комплексно. При этом необходимо учитывать потребность в школах, детских садах и поликлиниках.

Данный принцип уже применяется. К примеру, в Алатауском районе строится ЖК "Мадениет", состоящий из 22 домов. Проектом предусмотрено строительство детского сада на 120 мест. В микрорайоне Кайрат начато строительство 41 дома, проектом также предусмотрены школа на 1500 мест, детский сад на 260 мест, поликлиника", - сказал аким.

С целью улучшения и создания мест отдыха ремонтируются дворы, создаются игровые и спортивные площадки. К примеру, в Ауэзовском районе в 2020 году отремонтировано 205 дворов, 9 скверов, благоустроено 5 пустующих участков, 2 прибрежные зоны, идет ремонт пешеходной зоны в микрорайоне 10. Также в этом районе в скверах и вдоль улиц на некогда заброшенных участках построено 10 спортплощадок, еще 50 создано при ремонте дворов.

В ходе встречи житель Бостандыкского района адресовал вопрос о благоустройстве побережья Улкен Алматы.

В этом году планируем сделать проект для того, чтобы очистить пешеходную зону, правильно сделать заборы и ограждения поставить, освещение сделать, чтобы от Аль-Фараби до Сайрана прогулочная зона была достаточно большая", - отметил аким, добавив, что работы по благоустройству будут начаты в следующем году.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства