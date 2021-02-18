Экология в Алматы: газификация частного сектора и посадка 350 тыс. деревьев

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече с населением озвучил планы по улучшению экологической ситуации в городе, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, общественный транспорт переводится на газ и электричество, введен запрет на закуп дизельной техники. Коммунальным автопарком "Алматыэлектротранс" заключен контракт на поставку 150 автобусов.

41 автобус вышел на маршруты, оставшиеся 109 прибудут в ближайшее время. Частными перевозчиками планируется закупить 83 автобуса, в том числе 38 электробусов. Таким образом, в текущем году парк пассажирских перевозок обновим на 233 единицы экологически чистого транспорта. В рамках улучшения экологии города в этом году запланирована посадка свыше 350 тыс. зеленых насаждений, а также строительство пяти новых парков на окраинах, установка 19 экопостов на въездах в город", - сказал аким.

Он напомнил, что в прошлом году c целью широкого информирования населения по городу было установлено 10 датчиков мониторинга за состоянием воздуха. В текущем году будет установлено еще 10 датчиков.

Данные выводятся на LED-экраны и поступают в единую базу экологических данных, отображаемых на онлайн-карте. Станции измеряют объем загрязняющих веществ в атмосфере, а также параметры влажности, температуру, давление, направление и скорость ветра. Отображаются средние значения за период и среднесуточный ПДК. Целью проекта является предоставление рядовым горожанам, экспертам и специалистам данных в формате онлайн", - сказал Сагинтаев.

Он отметил, что, наряду с мерами по переводу общественного и коммунального автопарка на экологически чистое топливо, изучается возможность ограничения движения транзитных грузовых автомашин . Проведенный мониторинг показал, что в город ежесуточно въезжает более 17 тысяч единиц грузового транспорта, оказывающего техногенную нагрузку на окружающую среду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства