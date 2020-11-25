Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на заседании правительства рассказал об экологической ситуации в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Загрязненность Алматы обусловлена выбросами теплоисточников ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, автотранспорта и негазифицированных частных домов Алматинской области, прилегающих к городу", - сказал министр.

Он рассказал, какие мероприятия планируется провести для улучшения экологической обстановки в Алматы. Разработана дорожная карта, в которую включено 20 мероприятий.

Основными являются: перевод на газ ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, газификация прилегающих к городу районов частного сектора, перевод автотранспорта коммунальных служб и общественного транспорта на компримированный природный газ, поэтапный запрет общественного транспорта на дизельном топливе, ограничение въезда и движения транзитного автотранспорта и озеленение", - проинформировал Мирзагалиев.

Кроме того, по его словам, необходимо провести исследования ветрового режима и внести изменения в правила создания архитектурного облика и генпланов строительства.

Планируется, что в результате объемы выбросов загрязняющих веществ сократятся примерно на 44%, со 144 до 79 тыс. тонн и индекс загрязнения атмосферы снизится с высокого уровня 8 до среднего уровня 6.

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