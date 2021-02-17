В Алматы ограничат движение грузового транспорта

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Акимат Алматы изучает возможность ограничения движения транзитных грузовых автомашин, передает Kazakhstan Today.

Наряду с мерами по переводу общественного и коммунального автопарка на экологически чистое топливо, изучаем возможность ограничения движения транзитных грузовых автомашин. Проведенный мониторинг показал, что в город ежесуточно въезжает более 17 тысяч единиц грузового транспорта", - написал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в Facebook.

Он отметил, что для всестороннего изучения данного вопроса привлечены сотрудники департамента полиции, управления зеленой экономики, экспертное сообщество, а также специалисты НИИ транспорта и коммуникаций. В данный момент ведется исследование по объемам загрязняющих выбросов, разработка маршрута и расчет пропускной способности. Результатом станет улучшение экологии мегаполиса.

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