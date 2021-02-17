В Алматы ограничат движение грузового транспорта

Наряду с мерами по переводу общественного и коммунального автопарка на экологически чистое топливо, изучаем возможность ограничения движения транзитных грузовых автомашин. Проведенный мониторинг показал, что в город ежесуточно въезжает более 17 тысяч единиц грузового транспорта", - написал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в Facebook.
Он отметил, что для всестороннего изучения данного вопроса привлечены сотрудники департамента полиции, управления зеленой экономики, экспертное сообщество, а также специалисты НИИ транспорта и коммуникаций. В данный момент ведется исследование по объемам загрязняющих выбросов, разработка маршрута и расчет пропускной способности. Результатом станет улучшение экологии мегаполиса.
Ранее аким Алматы сообщил об обновлении парка городского общественного транспорта на 41 автобус, работающий на экологически чистом топливе.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства