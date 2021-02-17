Парк общественного транспорта Алматы пополнился 41 экологичным автобусом

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - 41 экологичный автобус на газовом топливе пополнил парк общественного транспорта Алматы, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что планомерное обновление и перевод на экологически чистое топливо коммунального и общественного транспорта ведется с целью улучшения экологии города и улучшения качества пассажирских перевозок.

Сфера пассажирских перевозок значительно модернизирована. Сегодня запустили на маршруты 41 новый автобус на экологически чистом топливе. Обновим парк машин, курсирующих на таких маршрутах, как №45 и 70", - написал Б. Сагинтаев на своей странице в Instagram.

Новые 12-метровые автобусы вместимостью 90 человек оборудованы тремя дверями, на одной из которых - выдвижная платформа для маломобильных граждан. Автобусы оснащены автоматическими системами видеонаблюдения, подсчета пассажиропотока и датчиками контроля усталости водителя.

Всего коммунальным автопарком "Алматыэлектротранс" заключен контракт на поставку 150 автобусов. Оставшиеся 109 прибудут в ближайшее время. Кроме того, частными перевозчиками планируется закупить 83 автобуса, в том числе 38 электробусов. Таким образом, в текущем году парк пассажирских перевозок обновим на 233 единицы экологически чистого транспорта", - отметил Сагинтаев.

В целом в городе 20 автобусных парков. Количество автобусов, курсирующих по 147 маршрутам на сегодняшний день, включая новый 41 автобус, составляет 1940 единиц, в том числе 393 на газовом топливе , 14 электробусов, 160 троллейбусов, а также более тысячи - на дизельном топливе.





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