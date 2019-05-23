В Алматы полностью обновят автобусный парк

Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - В Алматы подвели промежуточные итоги городской транспортной реформы , передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, за три года закуплено 1113 новых автобусов, запущена первая в стране линия BRT , внедрены услуги каршеринга и велопроката. Кроме того, продолжается строительство двух новых станций метро и реализация проекта легкорельсового трамвая LRT.

Сегодня автобусный парк Алматы уже обновлен на 80%. Это стало возможным в том числе благодаря внедрению системы безналичной оплаты "Онай", позволившей вывести средства из теневого оборота. Сегодня 97% всех транзакций осуществляется безналичным путем. Также среди населения набирает популярность возможность оплаты проезда посредством QR-кода.

В акимате отмечают, что прозрачная картина доходов от оплаты проезда позволила ставить перед перевозчиками вопрос о необходимости обновления парка и повышении качества обслуживания. По данным Транспортного холдинга, если у частного перевозчика "Бату TRAVEL" в апреле прошлого года выручка без учета субсидий и компенсаций составляла 4,7 млн тенге, то уже в апреле текущего года эта цифра составила 12,3 млн тенге. Такая же ситуация и у частного перевозчика "Думан транс", где за аналогичный период выручка выросла в 1,8 раза.

"В этом году автобусный парк Алматы будет обновлен до 100%. Скоро будет поставлено еще порядка 500 автобусов , в том числе 200 на газе и 60 " гармошек ". С учетом обращений горожан ко мне в Instagram, поручил обновить 38-й маршрут. Туда запустят новые 18-метровые автобусы на газе. В комментариях многие просят заменить 48-й маршрут. Обновим", - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек.

Для улучшения экологии города внедряется электрический транспорт. Для этого построен Казахстанско-германско-гонконгский завод по сборке электроавтобусов III поколения и автобусный парк на 300 мест. Первые 10 автобусов "made in Almaty" уже через несколько дней выйдут на маршруты. Также разработана проектно-сметная документация на реконструкцию троллейбусных контактных сетей.

По информации пресс-службы, после внедрения BRT пассажиропоток вырос на 40%, а время в пути сократилось на 15 минут. По данным департамента полиции, за январь - апрель текущего года количество ДТП в городе снизилось на 24%.

До конца лета за счет внебюджетных средств на остановочных комплексах будут установлены еще 50 электронных табло . Также ведутся переговоры по интеграции системы "Онай" с услугами велошеринга, такси, проездом в Иле-Алатауский природный парк и другими.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства