До конца года на улицах Алматы появятся 460 новых автобусов

Алматы. 12 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы в рамках реализуемой транспортной реформы продолжается обновление подвижного состава и увеличение маршрутной сети города. В этом году перевозчики планируют приобрести еще более 460 новых автобусов, передает Kazakhstan Today.

Новый подвижной состав будет соответствовать экологическому стандарту Евро-5, оснащен системой кондиционирования, камерами видеонаблюдения и пандусами. При этом с начала года на дороги города уже запущены 125 новых автобусов, обслуживающие самые загруженные маршруты, такие как №65, №60 и №14, сообщила пресс-служба акима Алматы.

В акимате отметили, что "обновление автобусного парка города на 80% стало возможным в том числе благодаря внедрению системы безналичной оплаты "Онай", позволившей вывести средства из теневого оборота. Если раньше автопарки обновлялись за счет бюджетных средств, то сейчас созданы прозрачные рыночные механизмы, позволяющие перевозчикам инвестировать собственные средства".

В целом в рамках реализуемой в Алматы транспортной реформы автобусный парк города за два года обновлен более чем на 80%. Запущена первая в стране линия BRT, внедрены услуги каршеринга, продолжается строительство двух новых станций метро и реализация проекта LRT.

Кроме этого, с 15 апреля в городе начнется средний ремонт более 120 улиц, будут построены новые дороги на 456 улицах в 14 микрорайонах города. При этом строительные работы не повлияют на график работы и маршруты движения общественного транспорта. Во избежание заторов полное перекрытие дорог планируется только в ночное время.

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